Таку думку озвучив голова Пентагону Ллойд Остін. Він провів нараду з військовим командуванням щодо загострення ситуації на російсько-українському кордоні.

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За словами речника Пентагону Джона Кірбі, наразі подробиці зустрічі голови Міноборони він не має можливості розкрити. Водночас Остін був добре проінформований про ситуацію на кордоні Росії та України.

Хочу нагадати коментарі міністра оборони, зроблені ним минулими вихідними, коли він заявив, що вірить у дипломатичне рішення (щодо ситуації навколо Росії та України – 24 канал),

– відзначив Кірбі.

Раніше голова Міноборони Олексій Резніков назвав фактори, які можуть знизити ймовірність вторгнення Росії в Україну. Серед них - відсутність паніки в українському суспільстві та підтримка міжнародних партнерів не тільки на словах, а й на ділі.

Зверніть увагу! Про стягування військ Росії до кордону з Україною спершу повідомили американські видання. Згодом це підтвердила наша розвідка. Міністр оборони Олексій Резніков розповів, що біля кордонів з Україною вже перебуває орієнтовно 94 тисячі осіб російських військових. Однак він не виключає, що згодом ця кількість може сягнути 175 тисяч.

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