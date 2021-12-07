Як пише видання, таке прохання озвучив новий очільник Міноборони Олексій Резніков у листопаді під час візиту до Вашингтона.

Важливо США відправлять війська до Східної Європи, якщо Росія нападе на Україну, – ЗМІ

Тоді міністр запросив допомогу у сфері повітряної та морської оборони, а також радіоелектронної боротьби. Крім того, за відомостями Foreign Policy, Україна хоче отримати:

боєприпаси, які Вашингтон планував передати Афганістану до того, як до влади в цій країні прийшли таліби;

а також американські вертольоти Мі-17, що перебувають на техобслуговуванні в Україні.

Що про це кажуть у США

Інформацію про передачу Україні частини "афганської" техніки наразі не підтвердили у США. Однак раніше прессекретар Білого дому Джен Псакі на брифінгу 3 грудня, коментуючи повідомлення про те, що адміністрація опрацьовує кроки з комплексної підтримки Києва, заявляла, що Сполучені Штати зараз вивчають можливість надання подальшої військової допомоги Україні.

Сенатори Роб Портман і Джин Шахін запропонували додатково виділити Україні по лінії Пентагону 50 мільйонів доларів. Вони запропонували поправку до бюджету на 2022 рік. Уряд Канади також розглядає можливість посилення своєї військової місії в Україні на тлі агресивної активності Росії на кордоні. Вивчаються 2 варіанти.