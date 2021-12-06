США дадуть позитивний сигнал на запити щодо посилення військ Штатів на східному кордоні НАТО. Про це пишуть журналісти, посилаючись на високопосадовця Білого дому.
До речі Зеленський поговорив з Блінкеном перед розмовою Путіна та Байдена
Чи може бути пряма військова відповідь США
Чиновник дав зрозуміти, що Байден не загрожуватиме прямою військовою відповіддю США.
Безумовно, якби Путін рушив туди, з боку східних флангових союзників було б більше запитів, а також позитивна відповідь з боку Сполучених Штатів про додаткові сили,
– сказав високопосадовець.
Він додав, що Байден пояснить Путіну, що США не відкидають майбутнього членства України в НАТО. Раніше президент Росії вимагав від НАТО юридичних гарантій стосовно не розширення на Схід.
Що відомо про загрозу нападу Росії
- Українська розвідка заявила, що Росія справді може готуватись до широкомасштабного нападу на Україну. Це нібито може статись у січні 2022 року. Також зазначали, що війська агресора оточили Україні, буцімто намагаючись взяти її "в кільце".
- Американські ЗМІ теж пишуть, що Росія може атакувати з трьох сторін.
- Міністр оборони Олексій Резніков розповів, що біля кордонів з Україною вже перебуває орієнтовно 94 тисячі осіб російських військових. Однак він не виключає, що згодом ця кількість може сягнути 175 тисяч.
- На тлі таких заяв у США заявили про стурбованість. Розглядають новий пакет антиросійських санкції, який передбачає відключення Росії від системи SWIFT.
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