Один чиновник розповів, що Росія розташувала свої війська на північному сході, півдні й заході від України. Однак поки немає доказів, що кремлівський лідер Володимир Путін таки вирішив атакувати Україну.

До теми Можливе вторгнення Росії в Україну: як США та ЄС можуть зупинити Путіна

Наголошують, що Росія може вдатися до так званого "кліщового" вторгнення в Україну.

Нагадали про пропаганду

У публікації звернули увагу на посилення кіберактивності з боку Росії та хакерські атаки на українські енергетичні компанії. Відзначили "сплеск" проросійської пропаганди у соціальних мережах. Нагадали, що такий був і перед вторгненням на українські території у 2014 році.

Що цьому передувало

Наприкінці жовтня американські ЗМІ писали, що Росія стягує війська до кордону з Україною. США та Європа одразу висловили занепокоєння, однак в Україні спочатку запевняли, що сил окупантів не побільшало.

Згодом українська розвідка пояснила, що Росія справді може готуватись до нападу взимку. Також зазначали, що агресор, ймовірно може напасти з кількох сторін, взявши Україну "в кільце".

За словами міністра оборони Олексія Резнікова біля кордонів з Україною перебуває орієнтовно 94 тисячі осіб російських військових. Згодом Резніков розповів, що не виключає, що кількість військових на кордоні може бути 175 тисяч.

5 грудня Резніков звернувся до США, Великої Британії та Канади. Він закликав ці країни направити своїх військових ближче до кордону з Росією. Мовиться зокрема й про те, щоб збільшити їхню кількість. Адже, за словами міністра, потім "буде занадто пізно".