Відповідну заяву Олексій Резніков зробив під час інтерв'ю іноземному виданню. Це трапилось 5 грудня.

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Резніков закликав Британію, США та Канаду скерувати військових ближче до кордону з Росією

Міністр заявив, що Велика Британія, США та Канада могли б відправити в Україну більше своїх інструкторів та надати засоби оборони. Олексій Резніков закликав країни допомогти зараз, оскільки потім "буде занадто пізно".

У вас (мовиться про Канаду – 24 канал) є навчальна програма з нами в Україні. Я думаю, що ми можемо її розширити. Замість того, щоб мати тут 50 (військових – 24 канал) інструкторів, надішліть 500 інструкторів,

– пояснив Резніков.

На думку міністра оборони, іноземних військових треба розмістити ближче до лінії фронту, адже наразі вони перебувають за понад 1 тисячу кілометрів від російського кордону – тобто в Яворові, що на Львівщині.

"Було б добре, якби канадські інструктори… були розгорнуті в Харкові, Маріуполі, Краматорську, Одесі та на острові Зміїний. На цих територіях мають майоріти три прапори – прапор Канади, прапор США та прапор Британії", – пояснив Олексій Резніков.

Очільник міністерства додав, що "це також було б хорошим знаком для росіян – що ви тут".

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