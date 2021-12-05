Відповідну заяву Олексій Резніков зробив під час інтерв'ю іноземному виданню. Це трапилось 5 грудня.
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Резніков закликав Британію, США та Канаду скерувати військових ближче до кордону з Росією
Міністр заявив, що Велика Британія, США та Канада могли б відправити в Україну більше своїх інструкторів та надати засоби оборони. Олексій Резніков закликав країни допомогти зараз, оскільки потім "буде занадто пізно".
У вас (мовиться про Канаду – 24 канал) є навчальна програма з нами в Україні. Я думаю, що ми можемо її розширити. Замість того, щоб мати тут 50 (військових – 24 канал) інструкторів, надішліть 500 інструкторів,
– пояснив Резніков.
На думку міністра оборони, іноземних військових треба розмістити ближче до лінії фронту, адже наразі вони перебувають за понад 1 тисячу кілометрів від російського кордону – тобто в Яворові, що на Львівщині.
"Було б добре, якби канадські інструктори… були розгорнуті в Харкові, Маріуполі, Краматорську, Одесі та на острові Зміїний. На цих територіях мають майоріти три прапори – прапор Канади, прапор США та прапор Британії", – пояснив Олексій Резніков.
Очільник міністерства додав, що "це також було б хорошим знаком для росіян – що ви тут".
Війська Росії на кордоні з Україною: коротко
- Наприкінці жовтня американські ЗМІ повідомили, що Росія стягує війська до кордону з Україною. Це викликало занепокоєння в Європі та США.
- Згодом українська розвідка пояснила, що Росія може напасти з кількох сторін, взявши Україну "в кільце". Адже війська Росії скупчені вздовж окупованого Криму, східного й північного кордону з Росією та Білоруссю. Це може трапитись у січні 2022 року.
- Глава європейської дипломатії Жозеп Боррель заявив, що навіть у найгіршому випадку Євросоюз буде з Україною.
- Міністр оборони України повідомляв, що біля наших кордонів дислокуються понад 94 тисячі російський військових.
- За даними американської розвідки, Кремль планує наступ на Україну на кількох фронтах. На початку 2022 року Росія може застосувати 175 тисяч військових.
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