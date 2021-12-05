Країни-члени Європейського союзу координують свої дії на тлі інформації про можливе повномасштабне вторгнення Росії до України. Про це Жозеп Боррель розповів в інтерв'ю.

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ЄС і США повинні зарадити

Жозеп Боррель переконаний, що Євросоюз повинен підтримувати Україну не зважаючи на те, що НАТО не зможе воювати на нашому боці в випадку повномасштабної агресії. Крім того, за словами дипломата, Кремль повинен думати про наслідки.

Ми з Україною. Нехай всі задумаються про наслідки,

– зазначив Боррель.

Керівник європейської дипломатії наголосив, що Європа та США повинні зробити все можливе, щоб відвернути загрозу російського вторгнення. За словами Борреля, така агресія буде порушенням усіх норм міжнародного права. Водночас дипломат додав, що говорив у Стокгольмі на саміті глав МЗС ОБСЄ з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим. Останній заперечив наміри Кремля розгортати повномасштабну війну.

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