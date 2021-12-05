Страны-члены Европейского союза координируют свои действия на фоне информации о возможном полномасштабном вторжении России в Украину. Об этом Жозеп Боррель рассказал в интервью.

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ЕС и США должны помочь

Жозеп Боррель убежден, что Евросоюз должен поддерживать Украину, не взирая на то, что НАТО не сможет воевать на нашей стороне в случае полномасштабной агрессии. Кроме того, по словам дипломата, Кремль должен думать о последствиях.

Мы с Украиной. Пусть все задумаются о последствиях,

– отметил Боррель.

Руководитель европейской дипломатии подчеркнул, что Европа и США должны сделать все возможное, чтобы отвлечь угрозу российского вторжения. По словам Борреля, такая агрессия будет нарушением всех норм международного права. В то же время дипломат добавил, что говорил в Стокгольме на саммите глав МИД ОБСЕ с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Последний отрицал намерения Кремля разворачивать полномасштабную войну.

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