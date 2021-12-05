Страны-члены Европейского союза координируют свои действия на фоне информации о возможном полномасштабном вторжении России в Украину. Об этом Жозеп Боррель рассказал в интервью.
Обратите внимание "Северному потоку-2" наступит конец, если Путин нападет на Украину, – лидер ЕНП
ЕС и США должны помочь
Жозеп Боррель убежден, что Евросоюз должен поддерживать Украину, не взирая на то, что НАТО не сможет воевать на нашей стороне в случае полномасштабной агрессии. Кроме того, по словам дипломата, Кремль должен думать о последствиях.
Мы с Украиной. Пусть все задумаются о последствиях,
– отметил Боррель.
Руководитель европейской дипломатии подчеркнул, что Европа и США должны сделать все возможное, чтобы отвлечь угрозу российского вторжения. По словам Борреля, такая агрессия будет нарушением всех норм международного права. В то же время дипломат добавил, что говорил в Стокгольме на саммите глав МИД ОБСЕ с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Последний отрицал намерения Кремля разворачивать полномасштабную войну.
Угроза полномасштабного вторжения России в Украину: главное
- Осенью 2021 года в американских СМИ писали о стягивании Россией войск к границе с Украиной и угрозе полномасштабного вторжения. Позже эту информацию подтвердил руководитель Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов. По его словам, Россия может начать полномасштабную войну уже в январе – феврале 2022 года.
- Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что у наших границ дислоцируются более 94 тысяч российский военных. И по его словам, они могут начать наступление уже этой зимой.
- В то же время президент России Владимир Путин отметился циничными заявлениями относительно информации об угрозе вторжения. Он вспомнил такую же информацию во время учений "Запад-2021", когда к границам Украины стянули войска. Кроме того, глава Кремля посоветовал Киеву "налаживать отношения с Россией, чтобы не было угроз".