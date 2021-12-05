Немецкое правительство должно четко определить свою позицию, – Вебер

Новое немецкое правительство должно четко определить свою позицию по российскому "Северному потоку-2". Об этом глава ЕНП заявил в интервью.

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Если Путин пустит в ход оружие, то газопроводу "Северный поток-2" – конец. Ввод в эксплуатацию будет исключен. Эту цену будущее правительство Германии должно четко обозначить,

– подчеркнул политик.

Он отметил, что ситуация с угрозой вторжения России в Украину является проверкой для НАТО и всего западного сообщества.

"Важно, чтобы НАТО дало понять, что Россия заплатит высокую цену, если сделает что-то против Украины", – добавил Вебер.

Что известно об угрозе вторжения России

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что у наших границ дислоцируются более 94 тысяч российский военных. Они могут пойти в наступление в январе 2022 года.

В то же время политик пояснил, что нападение – это лишь возможное развитие событий, а не обязательное. Если Россия все-таки решится на это, то Вооруженные Силы Украины дадут ей отпор.

Американские СМИ сообщили, что Кремль может отправить в нашу страну 175 тысяч бойцов.

Глава Пентагона Ллойд Остин заверил, что США обеспечат Украину всем необходимым для защиты от врага.

В Москве отрицают, что готовят план нападения. Сергей Лавров даже заявил, что это Киев "стягивает войска" на Донбасс.

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