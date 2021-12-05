Об этом сообщил министр обороны США Ллойд Остин на конференции в фонде Рональда Рейгана. Он еще раз выразил обеспокоенность действиями страны-агрессора вблизи линии разграничения.

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Соединенные Штаты готовы оказать помощь Украине в защите суверенной территории, а также обеспечить, чтобы она имела то, что для защиты ее суверенной территории необходимо,

– сказал глава Пентагона.

Ллойд Остин отметил, что США будут искать разные формы поддержки, подчеркнув, что в нынешней ситуации "существует простор для дипломатии и работы лидеров", однако не стал сообщать детали.

Обратите внимание! США могут увеличить военную помощь Украине на 50 миллионов долларов. Сенаторы Роб Портман и Джин Шахин предложили увеличить финансирование на вооружение Украины с 300 до 350 миллионов долларов.

Деньги должны пойти на закупку "вооружения для сдерживания агрессии России".

Российские войска на территории Украины: что известно

Еще в октябре американские издания предупредили, что Россия наращивает военные мощности возле украинской границы. В подтверждение этому продемонстрировали, в частности, фото со спутника.

В конце ноября в украинском Минобороны заявили, что угроза российского вторжения в Украину вполне реальна. В то же время, там заверили, что ВСУ готовы к любому сценарию.

Министр обороны Алексей Резников во время часа вопросов к правительству на заседании Рады 3 декабря заявил, что на сегодняшний день у наших границ дислоцируются 94,3 тысячи российских военных.

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