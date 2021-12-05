Про це повідомив міністр оборони США Ллойд Остін на конференції у фонді Рональда Рейгана. Він вкотре висловив занепокоєння діями країни-агресора поблизу лінії розмежування.
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Ми збираємося продовжити співпрацю з нашими союзниками та партнерами в регіоні. І ми продовжимо робити все можливе, щоб допомогти Україні захистити свою суверенну території,
– сказав глава Пентагону.
Ллойд Остін зазначив, що США шукатимуть різні форми підтримки, наголосивши, що у нинішній ситуації "існує простір для дипломатії та роботи лідерів", однак не став повідомляти деталі.
Російські війська біля України: що відомо
- Ще у жовтні американські видання застерегли, що Росія нарощує військові потужності біля українського кордону. На підтвердження цьому продемонстрували, зокрема, фото з супутника.
- Наприкінці листопада в українському Міноборони заявили, що загроза російського вторгнення в Україну є цілком реальною. Водночас там запевнили, що ЗСУ готові до будь-якого сценарію.
- Міністр оборони Олексій Резніков під час години запитань до уряду на засіданні Ради 3 грудня заявив, що наразі біля наших кордонів дислокуються 94,3 тисячі російських військових.
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