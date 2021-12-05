Німецький уряд має чітко визначити свою позицію, – Вебер
Новий німецький уряд має чітко визначити свою позицію щодо російського "Північного потоку-2". Про це глава ЄНП заявив у інтерв'ю.
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Якщо Путін пустить в хід зброю, то газопроводу" Північний потік-2" – кінець. Введення в експлуатацію буде виключене. Цю ціну майбутній уряд Німеччини має чітко позначити,
– наголосив політик.
Він наголосив, що ситуація із загрозою вторгнення Росії до України є перевіркою для НАТО і всієї західної спільноти.
"Важливо, щоб НАТО дало зрозуміти, що Росія заплатить високу ціну, якщо зробить щось проти України", – додав Вебер.
Що відомо про загрозу вторгнення Росії
- Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що біля наших кордонів дислокуються понад 94 тисячі російський військових. Вони можуть піти у наступ у січні 2022 року.
- Водночас політик пояснив, що напад – це лише можливий розвиток подій, а не обов'язковий. Якщо Росія таки наважиться на це, то Збройні сили України дадуть їй відсіч.
- Американські ЗМІ повідомили, що Кремль може відправити в нашу країну 175 тисяч бійців.
- Глава Пентагону Ллойд Остін запевнив, що США забезпечать Україну всім необхідним для захисту від ворога.
- У Москві заперечують, що готують план нападу. Сергій Лавров навіть заявив, що це Київ "стягує війська" на Донбас.
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