Таку думку в авторській програмі Олени Трибушної "Перші особи" на 24 каналі висловив Андрій Герус – голова Комітету Верховної Ради з питань енергетики та ЖКП. За його словами, це все ще нова інформація.

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Голова профільного комітету вважає, що країна-агресорка хоче у такий спосіб відкупитись грішми. Мовляв, ніякі норми вони не виконуватимуть. "Це буде демонстративний плювок на європейські правила", – пояснив Герус.

Якщо вони готові заплатити, то можливо. Проте я сумніваюсь, що таке буде. Скоріше за все спочатку сертифікація. Потім працюватимуть у режимі залежно від того, як ухвалять рішення. Андрій Герус Голова Комітету Верховної Ради з питань енергетики та ЖКП

Україні є за що поборотись, – Герус

На думку Геруса, усі країни діють у прагматичних та конкретних цілях, які їм вигідні. Україні це треба розуміти й чітко бачити реальність, а не бути в ілюзіях.

Боротьба триває. Є за що поборотися. Наші цілі – це те, щоб зберігався транзит і після закінчення контракту, який є зараз. Тобто після 2024 року,

– додав він.

Таку ж позицію, за спостереженням Геруса, мають США й Німеччина, попри те, що у певних моментах Україна з ними не погоджується, зокрема про "Північний потік-2". "Тут треба, щоб ми сформували спільну позицію", – запевнив він.

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