У Німеччині буцімто налаштовані таким чином зміцнити енергетичну безпеку Європи та України. Про це йдеться у секретному документі посольства Німеччини в США до Конгресу. Його опублікували журналісти.

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Німеччина хоче зупинити зловживання Росії

У документі, який надіслали до Конгресу, йдеться про те, що Німеччина рішуче налаштована зупинити зловживання Росії газом. Для посилення енергетичної безпеки в Європі, офіційний Берлін прагне досягнути двосторонніх домовленостей.

Однак у Німеччині вважають, що санкції проти "Північного потоку-2" загрожують Україні та ставлять під загрозу положення про допомогу нашій державі.

Водночас у документі вказані кроки офіційного Берліна у випадку, якщо Росія захоче використовувати газ як зброю. Серед них:

рішучі публічні заяви;

можливе припинення політичних зустрічей;

обмеження на російські проєкти.

Попри те, конкретних деталей цих кроків у документі не вказали.

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