В Германии якобы настроены таким образом укрепить энергетическую безопасность Европы и Украины. Об этом говорится в секретном документе посольства Германии в США в Конгресс. Его опубликовали журналисты.
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Германия хочет остановить злоупотребление России
В документе, посланном в Конгресс, говорится, что Германия решительно настроена остановить злоупотребление России газом. Для усиления энергетической безопасности в Европе официальный Берлин стремится достичь двусторонних договоренностей.
Однако в Германии считают, что санкции против Северного потока-2 угрожают Украине и ставят под угрозу положение о помощи нашему государству.
В то же время, в документе указаны шаги официального Берлина в случае, если Россия захочет использовать газ как оружие. Среди них:
- решительные публичные заявления;
- возможно прекращение политических встреч;
- ограничение на российские проекты
Тем не менее, конкретных деталей этих шагов в документе не указали.
"Северный поток-2": последние новости
- 16 ноября Германия приостановила сертификацию российского газопровода "Северный поток-2". Ее восстановят только при условии, что "Газпром" передаст активы газопровода, чсть которого на территории Германии, дочерней компании. То есть, россияне должны реорганизовать компанию согласно немецкому законодательству.
- 23 ноября США ввели новые санкции против "Северного потока-2".
- В МВФ заявили, что из-за запуска российского газопровода ежегодные доходы Украины от предоставления в эксплуатацию своей газотранспортной системы снизятся ориентировочно на 1,2 миллиарда долларов к 2024 году.