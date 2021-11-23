Министерство финансов США применило ограничения против компании Transadria Ltd, а также судна Marlin. Корабль ходит под флагом России.

К теме Любимый язык Вашингтона, – Кремль об американских санкциях против "Северного потока-2"

Ранее о санкциях заявляли в Госдепе

Госсекретарь США Энтони Блинкен накануне заявлял, что США наложат новые санкции. О судне Marlin политик говорил как "конфискованной собственности". Всего США согласовали санкции в отношении 8 человек и 17 судов.

Блинкен подчеркнул, что Штаты продолжают "работать с Германией и другими союзниками и партнерами, чтобы снизить риски для Украины и дать отпор зловредной деятельности России".

Реакция Москвы

Кремль в привычной риторике назвал санкции неправильным шагом. Там заявили, что ограничение – это продолжение санкционного языка, от которого упорно не хочет отказываться Вашингтон.

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