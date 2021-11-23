В Кремле негативно относятся к ограничениям Вашингтона. Об этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил российским СМИ.

Кстати США введут новые санкции против "Северного потока-2": Блинкен раскрыл подробности

"Любимый язык Вашингтона"

Песков заявил, что санкции являются неправильным шагом на фоне попыток США развивать диалог с Россией. Мол, это продолжение санкционного языка, от которого упорно не хочет отказываться Вашингтон.

Любимый язык Вашингтона,

– сказал пресс-секретарь.

Что известно о новых санкциях США

В Госдепе США объявили о введении санкции против "Северного потока-2".

Ограничения наложили на 2 судна, которые прокладывают кремлевский трубопровод, а также на компанию Transadria Ltd, которая участвует в проекте. Один из судов, Marlin, "идентифицируют как конфискованную собственность".

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