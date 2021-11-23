В Кремле негативно относятся к ограничениям Вашингтона. Об этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил российским СМИ.
Кстати США введут новые санкции против "Северного потока-2": Блинкен раскрыл подробности
"Любимый язык Вашингтона"
Песков заявил, что санкции являются неправильным шагом на фоне попыток США развивать диалог с Россией. Мол, это продолжение санкционного языка, от которого упорно не хочет отказываться Вашингтон.
Любимый язык Вашингтона,
– сказал пресс-секретарь.
Что известно о новых санкциях США
В Госдепе США объявили о введении санкции против "Северного потока-2".
Ограничения наложили на 2 судна, которые прокладывают кремлевский трубопровод, а также на компанию Transadria Ltd, которая участвует в проекте. Один из судов, Marlin, "идентифицируют как конфискованную собственность".
Последние новости о "Северном потоке-2"
- Россия утверждает, что 8 ноября достроила "Северный поток-2".
- Однако перед запуском российский трубопровод должен получить соответствующие сертификаты в Евросоюзе. Например, должна быть соблюдена норма, что компания, которая транспортирует газ, не может его добывать и поставлять.
- "Нафтогаз" 18 октября подал заявку на участие в консультациях по сертификации "Северного потока-2". Немецкий регулятор 15 ноября одобрил участие компании.
- Премьер Польши Матеуш Моравецкий призвал Германию остановить процедуру запуска газопровода "Северный поток-2", если она хочет "работать на мир".