Вопрос "Северного потока-2" и действия главы Кремля и самопровозглашенного президента Беларуси премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий прокомментировал в интервью изданию.

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Моравецкий о необходимости остановить "Северный поток -2"

Премьер Польши говорил о вводе газопровода в эксплуатацию в контексте борьбы Польши с мигрантами на границе Евросоюза. Он сообщил, что уже вскоре будет общаться с новым немецким канцлером Олафом Шольцем.

Я скажу ему: мы защищаем границу ЕС в Польше. Давайте работать вместе во имя мира и не будем давать Путину дополнительных денег в виде платежей за энергию, чтобы он мог вооружаться,

– заявил Моравецкий.

На уточняющий вопрос журналиста о том, что именно глава польского правительства скажет немецкому коллеге по газопроводу, тот ответил: "Надо остановить "Северный поток-2".

Глава правительства также предположил, что Лукашенко и Путин специально дестабилизируют Запад, чтобы отвлечь внимание от новых военных атак, которые "Путин готовит в Украине".

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