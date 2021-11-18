Питання "Північного потоку-2" та дії очільника Кремля та самопроголошеного президента Білорусі прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький прокоментував в інтерв'ю виданню.
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Моравецький про необхідність зупинити "Північний потік -2"
Прем'єр Польщі говорив про введення газопроводу в експлуатацію у контексті боротьби Польщі з мігрантами на кордоні Євросоюзу. Він повідомив, що вже незабаром спілкуватиметься з новим німецьким канцлером Олафом Шольцем.
Я скажу йому: ми захищаємо кордон ЄС у Польщі. Працюймо разом в ім'я світу і не даваймо Путіну додаткових грошей у вигляді платежів за енергію, щоб він міг озброюватися,
– заявив Моравецький.
На уточнювальне запитання журналіста про те, що саме глава польського уряду скаже німецькому колезі щодо газопроводу, той відповів: "Треба зупинити "Північний потік-2".
Глава уряду також припустив, що Лукашенко та Путін спеціально дестабілізують Захід, аби відвернути увагу від нових військових атак, які "Путін готує в Україні".
Запуск "Північного потоку-2": останні новини
- 8 листопада Росія заявила, що добудувала "Північний потік-2".
- Для запуску російський трубопровід має отримати відповідні сертифікати в Євросоюзі. Повинна бути дотримана норма про те, що компанія, яка транспортує газ, не може його видобувати та постачати його.
- "Нафтогаз" 18 жовтня подав заявку на участь у сертифікації "Північного потоку-2". Німецький регулятор BNetzA 15 листопада схвалив участь компанії у процедурі. Україна доказуватиме, що запуск трубопроводу неможливий.