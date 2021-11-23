У Кремлі негативно ставляться до обмежень Вашингтона. Про це речник президента Росії Дмитро Пєсков заявив російським ЗМІ.

До речі США запровадять нові санкції проти "Північного потоку-2": Блінкен розкрив подробиці

Пєсков заявив, що санкції є неправильним кроком на тлі спроб США розвивати діалог із Росією. Мовляв, це продовження санкційної мови, від якої завзято не хоче відмовлятися Вашингтон.

Улюблена мова Вашингтона,

– сказав прессекретар.

Що відомо про нові санкції США

У Держдепі США оголосили про запровадження санкції проти "Північного потоку-2".

Обмеження наклали на 2 судна, які прокладають кремлівський трубопровід, а також на компанію Transadria Ltd, що бере участь у проєкті. Одне із суден, Marlin, "ідентифікують як конфісковану власність".

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