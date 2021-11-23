Відповідно, Сполучені Штати Америки готові запровадити нові санкції щодо компаній, причетних до реалізації проєкту "Північний потік-2". Про це повідомив державний секретар США Ентоні Блінкен 22 листопада.

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Нові санкції США проти "Північного потоку-2": подробиці

США схвалили санкції щодо двох суден та пов'язаної з Росією компанії, які беруть участь у реалізації проєкту російського газопроводу "Північний потік-2".

Держдеп США та його керівник Ентоні Блінкен 22 листопада на офіційному сайті установи оприлюднили заяву. У ній мовиться, що Білий дім скерував до Конгресу доповідь із рекомендацією внести поправки до закону "Про захист енергетичної безпеки Європи".

Ці поправки передбачають запровадження санкцій до суден та компанії, пов'язаних із втіленням російського проєкту "Північний потік-2", який безпосередньо загрожує енергобезпеці Європи. А саме:

Щодо двох суден, які прокладають кремлівський трубопровід.

Та щодо компанії Transadria Ltd.

Причому одне із суден, Marlin, як вказав Блінкен, "ідентифікують як конфісковану власність".

Загалом же США, за даними Держдепу, погодили санкції до 8 осіб та 17 суден. А також продовжують "працювати з Німеччиною та іншими союзниками та партнерами, щоб знизити ризики для України та прифронтових країни НАТО та ЄС, і дати відсіч шкідливій діяльності Росії, зокрема в енергетичній сфері".

Варто знати. На якій стадії зараз "Північний потік-2"? Трубопровід збудований, та перебуває у процесі сертифікації. А проте 16 листопада німецький регулятор зупинив цю процедуру – наразі до завершення створення дочірньої компанії швейцарської Nord Stream 2 AG у Німеччині.

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