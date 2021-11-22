Обмеження стосуватимуться вищих російських посадових осіб, які беруть участь у плануванні або здійсненні ескалації. Водночас "Північного потоку-2" та великих фінансових установ.

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Ухвалення поправки передбачає й санкції проти російських банків, державних підприємств, що працюють у сфері нафти, газу та корисних копалин – це серйозний удар по економіці Росії.

Це означає введення санкцій проти будь-якої компанії або корпоративної посадової особи, яка бере участь у плануванні чи експлуатації "Північного потоку 2",

– пише портал.

Зеленський просив підтримати поправку

Президент Володимир Зеленський звернувся до американських сенаторів із проханням підтримати цю поправку "в останній відчайдушній спробі заблокувати російський газогін".

Українські офіційні особи стверджують, що зупинка введення трубопроводу в експлуатацію – це найчіткіший з шляхів, що залишилися, до запобігання російському вторгненню,

– додає Axios.

Зверніть увагу! Сенат США має розглянути проєкт оборонного бюджету 25 листопада.