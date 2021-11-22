Ограничения будут касаться высших российских должностных лиц, которые участвуют в планировании или осуществлении эскалации. В то же время "Северного потока-2" и крупных финансовых учреждений.
Читайте также Любое вторжение в Украину будет иметь серьезные последствия, – глава МИД Франции пригрозил России
Принятие поправки предусматривает и санкции против российских банков, государственных предприятий, работающих в сфере нефти, газа и полезных ископаемых – это серьезный удар по экономике России.
Это означает введение санкций против любой компании или корпоративной должностного лица, которое участвует в планировании или эксплуатации "Северного потока 2",
– пишет портал.
Зеленский просил поддержать поправку
Президент Владимир Зеленский обратился к американским сенаторам с просьбой поддержать эту поправку "в последней отчаянной попытке заблокировать российский газопровод".
Украинские официальные лица утверждают, что остановка ввода трубопровода в эксплуатацию – это самый четкий из оставшихся путей к предотвращению российского вторжения,
– добавляет Axios.