Про це французький міністр закордонних справ повідомив 21 листопада в інтерв'ю радіо RTL.

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Будь-яке порушення кордону, будь-яке вторгнення (в Україну – 24 канал) призведе до вкрай тяжких наслідків,

– сказав дипломат.

Водночас Жан-Ів Ле Дріан зазначив, що важливо знайти "спосіб працювати разом", притому що авторитарні схильності Путіна дедалі більше проявляються в останні місяці.

США попереджають Європу

Сполучені Штати попередили європейських союзників про те, що Росія може планувати вторгнення в Україну – з огляду на нарощування військ та озброєнь уздовж кордону.

Окрім цього, американська розвідка інформує, що дії країни-агресора залежатимуть від погоди. Відтак, ескалація "може статися через кілька тижнів, якщо Захід не втрутиться".

Зверніть увагу! США рішуче попередили Москву, що будь-які її військові дії матимуть наслідки. Натомість Україні американська сторона висловлює свою підтримку.

Загострення на кордоні України з Росією: що відомо