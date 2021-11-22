Про це французький міністр закордонних справ повідомив 21 листопада в інтерв'ю радіо RTL.
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Будь-яке порушення кордону, будь-яке вторгнення (в Україну – 24 канал) призведе до вкрай тяжких наслідків,
– сказав дипломат.
Водночас Жан-Ів Ле Дріан зазначив, що важливо знайти "спосіб працювати разом", притому що авторитарні схильності Путіна дедалі більше проявляються в останні місяці.
США попереджають Європу
Сполучені Штати попередили європейських союзників про те, що Росія може планувати вторгнення в Україну – з огляду на нарощування військ та озброєнь уздовж кордону.
Окрім цього, американська розвідка інформує, що дії країни-агресора залежатимуть від погоди. Відтак, ескалація "може статися через кілька тижнів, якщо Захід не втрутиться".
Загострення на кордоні України з Росією: що відомо
- Генсек НАТО Єнс Столтенберг поінформував, що вони фіксують велике скупчення російських військ біля кордону. Оцінюючи це як можливість реалізувати потенційні агресивні дії.
- За інформацією ЗМІ, Велика Британія готова направити в Україну приблизно 600 бійців сил спецпризначення. Про це заговорили на тлі побоювання щодо підготовки Росією вторгнення.
- Дмитро Кулеба під час розмови телефоном з високим представником Європейського Союзу Жозепом Боррелем закликав вжити заходів для запобігання загрозі Кремля.