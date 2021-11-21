Пауза в сертифікації вже призвела до того, що вартість газу на міжнародних біржах знову значно підскочила. Ціна перевищила тисячу доларів.

До теми Німеччина призупинила сертифікацію російського "Північного потоку-2"

Це сталося через панічні побоювання, що газу на зиму усім не вистачить. Вони є цілком обґрунтованими, адже свій газ Росія завжди використовує як важіль впливу і навіть готова терпіти певні збитки, лише б своїх споживачів (у цьому випадку Європу) "наказать за нєповіновєніє".

Саме такою непокорою в очах Москви і є тепер затягування з сертифікацією "Північного потоку-2". Він вже завершений – туди навіть технічний газ закачали. Тобто газогін реально готовий до експлуатації.

Отримавши на нього сертифікат, тобто дозвіл, Росія вже буквально наступного дня готова качати ним газ Європі. Однак Захід, а точніше Німеччина, тепер з тим усіляко тягне.

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Фахівці припускали, що затягування з сертифікацією російського газогону триватиме максимум до травня. Однак тепер у цьому процесі взагалі чергова пауза, тож не виключено, що він відбудеться ще на кілька місяців пізніше.

Відповідно Володимир Путін ще кілька додаткових місяців казитиметься. Ну й німці долучили наш "Нафтогаз" до процедури сертифікації. В України там немає там вирішального голосу, але й ми свої 5 копійок в те затягування процесів таки матимемо можливість додати.

Якими є ризики для України

Однак Путін зараз може наважитися на відвертий шантаж: максимально обмежить постачання газу Європі, придумає якийсь форс-мажор, який би з нього зняв відповідальність за невиконання контрактів, і зараз не про техногенну катастрофу, а про якийсь теракт, й поставить Європу перед фактом: або вона терміново сертифікує новий газогін й отримає газ, або ж замерзатиме без нього.



Володимир Путін може наважитися на відвертий шантаж / Фото Getty Images

Звісно, це зараз лише мої фантазії й не факт, що Путін на таке наважиться й що таке взагалі можливо реалізувати, навіть маючи досвід ФСБ з підриванням московських житлових будинків заради початку війни з Чечнею, як він робив це на початку свого царювання у Росії.

Менше з тим, адже ми ж всі розуміємо, що для Путіна в його віроломстві немає жодних кордонів, як не знає він й цінності людських життів, навіть якщо мовиться про росіян.

Відповідно я дуже радий, що й ми, й "Нафтогаз" долучені до процедури затягування сертифікації "Північного потоку-2". Однак тепер на боці Путіна також є м'яч і мені страшно уявити, яким може бути його удар у відповідь.

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Головна проблема в тому, що світ дозволив йому добудувати "Північний потік-2". Цей процес треба було зупиняти раніше, щоб тепер не розгрібати наслідки тих недалекоглядних вчинків.

Це я зараз і про Німеччину, і про США, і про Україну, бо наша держава з самого початку кричала на увесь світ, що не можна Путіну дозволяти будувати той газогін, адже усі від того страждатимуть.