Це однозначно позитивна новина, адже Україна матиме доступ до процесу сертифікації, який тепер для нас буде прозорішим. Зважаючи на це, "Нафтогаз" зможе безпосередньо впливати на ситуацію.

До теми Німеччина призупинила сертифікацію російського "Північного потоку-2"

Чому ситуація є неоднозначною

Не будуймо ілюзій, адже це не означає, що Україна відмовить Росії у сертифікації, тож "Північний потік-2" точно не запрацює. Однак "Нафтогаз" може тепер затягувати цей процес та аргументувати, чому він не відповідає європейському та міжнародному законодавству.

Зараз Німеччина призупинила процес сертифікації "Північного потоку-2". Усе через чергові маніпуляції Кремля. Є компанія Nord Stream 2 AG, яка зареєстрована у Швейцарії, але її засновником є "Газпром".

Так от, зараз вона вирішила створити іншу дочірню компанію в Німеччині, яка й має стати власником та експлуатантом німецької ділянки газопроводу.

Німеччина поставила процес сертифікації "Північного потоку-2" на паузу, поки не завершиться передача документів та персоналу у це дочірнє підприємство.

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Питання в тому, що кінцевим бенефіціаром усе одно буде російський "Газпром", який зараз просто вдається до юридичних махінацій. Згідно з європейським законом, компанія-оператор не може на 100% перебувати у власності "Газпрому".

Вона має бути незалежною, але в Кремлі ситуацію наразі ігнорують. Там впевнені, що їм вдасться "притиснути" європейський закон.

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Заходу незабаром доведеться обирати між залежністю від російського газу та захистом України на тлі напруги на кордонах. Це слова прем'єр-міністра Великої Британії Бориса Джонсона.

На його думку, Володимир Путін може серйозно відреагувати на обмеження постачання із трубопроводів, якщо Європа сигналізуватиме про свій намір захистити Україну.



Володимир Путін може серйозно відреагувати на ситуацію / Фото Getty Images

Чи зможе "Нафтогаз" вплинути на ситуацію

Тут також є позитивний момент для України, адже "Нафтогаз" зараз може ініціювати залучення до сертифікації європейських колег, які виступають проти російської труби

Зважаючи на це, участь України у такому процесі є позитивною новиною. У цій ситуації ми не глядачі збоку, а учасники процесу. У такому статусі Україна матиме більше шансів на нього впливати.