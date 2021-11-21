У Кремлі ситуацію ігнорують. Вони впевнені, що зможуть "прочавити" європейський закон.

До теми Німеччина призупинила сертифікацію російського "Північного потоку-2"

На ці моменти може тиснути Україна як учасниця процесу сертифікації "Північного потоку-2".

Довідка. Російський "Газпром" заявив про завершення будівництва "Північного потоку-2" 8 листопада 2021 року. Перед введенням в експлуатацію, його власники мають отримати сертифікати у ЄС щодо його відповідності правилам Третього енергопакета. 15 листопада німецький регулятор BNetzA схвалив участь української компанії "Нафтогаз" у процедурі сертифікації газопроводу.

Сюзники України – за зупинку "Північного потоку-2"

Із позицією України погодяться союзники. Наприклад, поляки, яких "Нафтогаз" може залучити до сертифікації.

Польський прем'єр-міністр Матеуш Моравецький закликав Німеччину зупинити процедуру запуску російського газопроводу. Він наголосив, що "Північний потік-2" є елементом кремлівської геополітичної зброї.



Матеуш Моравецький закликав Німеччину зупинити "Північний потік-2"/ Фото Business Insider

Саме з цією вимогою глава польського уряду планує звернутися до нового німецького канцлера Олафа Шольца.

Актуально Найвищий ступінь тривоги, – посол України в Німеччині про нарощування військ Росії

Назавжди зупинити російський трубопровід закликав і посол України в Німеччині Андрій Мельник. Він зауважив, що в Україні – найвищий ступінь тривоги через загрозу з боку Росії, яка володіє "Північним потоком-2".

Водночас міністерка закордонних справ Великої Британії закликала Елізабет Трасс наголосила на потребі об'єднання європейських країн проти введення в експлуатацію "Північного потоку-2".



Борис Джонсон підкреслив, що світові доведеться обирати між російським газом і Україною / Фото Getty Images

Прем'єр Великої Британії Борис Джонсон підкреслив, що незабаром світові доведеться обирати між залежністю від російського газу та захистом України. Таку думку він висловив на тлі напруги на європейських кордонах.

Цікаво "Газпром" спробує обійти вимоги ЄС для сертифікації "Північного потоку-2", – Макогон

Питання російської труби вкотре розділило Європейський Союз. На боці Кремля виступає Німеччина, яка на публіку розповідає про російську агресію, але не проти вести бізнес на крові з Росією.

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