Речь идет о нужной сертификации от немецкого Федерального сетевого агентства. Об этом сообщила немецкая газета, упомянув подобные прецеденты, которые происходили ранее.
Заметьте Германия приостановила сертификацию российского "Северного потока-2"
Россия может запустить "СП-2" без сертификации и с миллионным штрафом
Немецкое издание написало, что газопровод "Северный поток-2" в теории могут запустить и без сертификации Федеральным сетевым агентством.
Так предприятию будет грозить единовременный штраф в сумме до 1 миллиона евро, что немного по сравнению с инвестициями в строительство, которые составляли не менее 10 миллиардов евро,
– сообщило издание.
В частности именно так происходил запуск газопровода NEL, являющегося сухопутным ответвлением "Северного потока" и EGL 401.
"В свете высоких цен на газ, которые растут, предприятию может быть выгодно быстро запустить газопровод. Тогда "Газпром" по крайней мере сэкономит транзитные взносы за проход газа через Украину", – говорится в сообщении.
Однако там также отметили, что между упомянутыми газопроводами и "Северным потоком-2" "нет ничего общего".
Кратко о последних новостях по"Северному потоку-2"
- 16 ноября Германия приостановила процесс сертификации "СП-2". Говорилось, что процедура сертификации будет приостановлена до тех пор, пока основные активы и человеческие ресурсы не будут переданы дочерней компании для управления частью газопровода, расположенной на немецкой территории. Ведь штаб-квартира оператора расположена в городе Цуге (Швейцария).
- То есть "СП-2" может быть сертифицирован только при условии, если проведет реорганизацию в соответствии с немецким законодательством.
- После этого, 23 ноября, в США ввели новые санкции против газопровода. Под них попала кипрская компания Transadria Ltd и еще одно судно.
- 26 ноября в МВФ заявили, что из-за запуска "СП-2" ежегодные доходы Украины от предоставления в эксплуатацию своей газотранспортной системы снизятся ориентировочно на 1,2 миллиарда долларов к 2024 году.