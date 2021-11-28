Речь идет о нужной сертификации от немецкого Федерального сетевого агентства. Об этом сообщила немецкая газета, упомянув подобные прецеденты, которые происходили ранее.

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Россия может запустить "СП-2" без сертификации и с миллионным штрафом

Немецкое издание написало, что газопровод "Северный поток-2" в теории могут запустить и без сертификации Федеральным сетевым агентством.

Так предприятию будет грозить единовременный штраф в сумме до 1 миллиона евро, что немного по сравнению с инвестициями в строительство, которые составляли не менее 10 миллиардов евро,

– сообщило издание.

В частности именно так происходил запуск газопровода NEL, являющегося сухопутным ответвлением "Северного потока" и EGL 401.

"В свете высоких цен на газ, которые растут, предприятию может быть выгодно быстро запустить газопровод. Тогда "Газпром" по крайней мере сэкономит транзитные взносы за проход газа через Украину", – говорится в сообщении.

Однако там также отметили, что между упомянутыми газопроводами и "Северным потоком-2" "нет ничего общего".

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