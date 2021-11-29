За словами посла, через те, що трубопровід не працюватиме, Росія може видобувати більше газу і захоче його постачати. В такому випадку задум України можна буде реалізувати.

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Німецький регулятор відклав сертифікацію "Північного потоку-2"

Німецький федеральний регулятор, як зазначила посол, поки не сертифікував трубопровід, тому що треба зробити анбандлінг. Без цієї умови працювати далі не будуть.

Що таке анбандлінг Це процес, в якому реорганізовують велику корпорацію. Щоб посилити основну роботу, відокремлюють різні функції та активи.

"Ця інституція – Bundesnetzagentur – діє виключно за законами Німеччини та європейськими законами. Вони бачили, що потрібно зробити анбандлінг спочатку і зрозуміли, що без цього не варто працювати далі", – пояснила Фальдгузен.

Вона також наголосила, що відкладення сертифікації не є відповіддю Німеччини на шантаж Росії щодо газової кризи у Європі.

Високі ціни на газ у Європі

Одна з основних причин високих цін на газ, як зауважила посол, є його мала кількість на європейському ринку.

Норвегія та Нідерланди очікувано зменшили поставки. Скраплений газ іде в Азію через вищі ціни там.

"Це комерційне рішення. Росія постачає газ, поки що в рамках угод. Якщо дивитися на річні або на місячні обсяги, вони в листопаді постачали навіть більше, ніж раніше. Поки що ці природні причини більше впливають на ціну газу", – пояснила дипломат і запевнила, що Німеччина діятиме відповідно у випадку використання Росією газу, як зброї.

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