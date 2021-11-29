За словами посла, через те, що трубопровід не працюватиме, Росія може видобувати більше газу і захоче його постачати. В такому випадку задум України можна буде реалізувати.
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Німецький регулятор відклав сертифікацію "Північного потоку-2"
Німецький федеральний регулятор, як зазначила посол, поки не сертифікував трубопровід, тому що треба зробити анбандлінг. Без цієї умови працювати далі не будуть.
Що таке анбандлінгЦе процес, в якому реорганізовують велику корпорацію. Щоб посилити основну роботу, відокремлюють різні функції та активи.
"Ця інституція – Bundesnetzagentur – діє виключно за законами Німеччини та європейськими законами. Вони бачили, що потрібно зробити анбандлінг спочатку і зрозуміли, що без цього не варто працювати далі", – пояснила Фальдгузен.
Вона також наголосила, що відкладення сертифікації не є відповіддю Німеччини на шантаж Росії щодо газової кризи у Європі.
Високі ціни на газ у Європі
Одна з основних причин високих цін на газ, як зауважила посол, є його мала кількість на європейському ринку.
Норвегія та Нідерланди очікувано зменшили поставки. Скраплений газ іде в Азію через вищі ціни там.
"Це комерційне рішення. Росія постачає газ, поки що в рамках угод. Якщо дивитися на річні або на місячні обсяги, вони в листопаді постачали навіть більше, ніж раніше. Поки що ці природні причини більше впливають на ціну газу", – пояснила дипломат і запевнила, що Німеччина діятиме відповідно у випадку використання Росією газу, як зброї.
Що відомо про кризу
- Ціни на газ та електроенергію у Європі різко зросли. Увесь жовтень вони перевищували позначку у тисячу доларів.
- У постачальників газу, як зазначав, Верховний представник ЄС із закордонних справ та політики безпеки Жозеп Боррель, дуже сильна позиція. Він називав те, що відбувається, фінансовими спекуляціями, а не просто проблемою дисбалансу між попитом та пропозицією.
- Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький пояснював, що ріст цін на енергію в Європі обумовлений політикою "Газпрому" та його підтримкою нового газопроводу "Північний потік-2". Він запевняв, що ця газова криза може призвести до поглиблення бідності в Євросоюзі.