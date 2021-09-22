Після внесення правок військова допомога для України від США збільшиться на 50 мільйонів доларів. Загалом сума сягне 300 мільйонів доларів.

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Ще не остаточне схвалення

Схвалення поправок у комітеті з правил Палати представників означає, що їх додали до законопроєкту про оборонний бюджет США на 2022 рік. Далі цей проєкт має схвалити Палата представників Сполучених Штатів.

Для остаточного затвердження потрібно, щоб проєкт ухвалили в Сенаті. Остаточно закон набирає чинності після підпису президента США.

Які ще поправки до бюджету схвалили

Санкції проти Північного потоку-2.

В одній з поправок йдеться про те, що президент США зобов'язаний ввести санкції проти всіх компаній та осіб, що причетні до планування, будівництва та введення в дію трубопроводу. Серед цих санкцій – заборона видачі віз та в'їзду до США особам, що мають стосунок до проєкту.

Використання титану з України.

Конгресмени пропонують посилити співпрацю з титановою індустрією України замість використання ресурсів з Китаю та Росії, від яких зараз залежні Сполучені Штати.

Нові санкції проти Росії та російських олігархів, високопосадовців та медійних осіб.

Пропозиція збільшити присутність американських військ на східному фланзі НАТО.

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