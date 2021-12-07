Как пишет издание, такую просьбу озвучил новый глава Минобороны Алексей Резников в ноябре во время визита в Вашингтон.
Важно США отправят войска в Восточную Европу, если Россия нападет на Украину, – СМИ
Тогда министр запросил помощь в сфере воздушной и морской обороны, а также радиоэлектронной борьбы. Кроме того, по сведениям Foreign Policy, Украина хочет получить:
- боеприпасы, которые Вашингтон планировал передать Афганистану прежде, чем к власти в этой стране пришли талибы;
- а также находящиеся на техобслуживании в Украине американские вертолеты Ми-17.
Что об этом говорят в США
Информацию о передаче Украине части "афганской" техники пока не подтвердили в США. Однако ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки на брифинге 3 декабря, комментируя сообщение о том, что администрация прорабатывает шаги по комплексной поддержке Киева, заявляла, что Соединенные Штаты сейчас изучают возможность предоставления дальнейшей военной помощи Украине.
Сенаторы Роб Портман и Джин Шахин предложили дополнительно выделить Украине по линии Пентагона 50 миллионов долларов. Они предложили поправку в бюджет на 2022 год. Правительство Канады рассматривает возможность усиления своей военной миссии в Украине на фоне агрессивной активности России на границе. Изучаются 2 варианта.
Что известно о войсках России на границе УкраиныИ американские издания, и украинская разведка подтвердили, что Россия снова стягивает войска к границе с Украиной. В ГУР Минобороны сообщили, что возможное вторжение может произойти уже в январе – феврале 2022 года. В ноябре украинская разведка подтвердила, что Россия может напасть с нескольких сторон, взяв Украину "в кольцо".
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