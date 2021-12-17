Про це глава держави повідомив у своєму твітері. Він спілкувався з британським політиком у п'ятницю, 17 грудня. Цю розмову Зеленський описав як продуктивну.

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Що обговорили політики

За словами українського президента, політики спілкувалися, зокрема, про енергетичну безпеку. Крім цього, сторони скоординували свої дії щодо деескалації ситуації поблизу кордонів України, а також обговорили мирне врегулювання на Донбасі.

Ціную тверду та незмінну підтримку Великої Британії суверенітету й територіальної цілісності України,

– наголосив глава держави.

Про підсумки розмови політиків вже офіційно повідомили й на сайті британського уряду. Там наголосили, що Джонсон проінформував Зеленського про нещодавню розмову з Путіним. Прем'єр-міністр запевнив, що Велика Британія підтримує територіальну цілісність України. Про це він повідомляв й очільника Кремля.

Крім цього, політики спілкувалися й про те, що важливо зменшити залежність України та інших європейських держав від російського газу. Мовиться про необхідність використання альтернативних джерел енергії. Лідери держав погодилися з цінністю поточного діалогу, зокрема з Росією, й вирішили залишатися у тісному контакті.

Раніше Джонсон поговорив з Путіним

13 грудня британський прем'єр-міністр провів телефонну розмову з Володимиром Путіним. Однією із тем була присутність російських військ біля кордонів України. Джонсон висловив "глибоке занепокоєння щодо нарощування російських сил там й попередив очільника Кремля, "що будь-які дестабілізуючі дії будуть стратегічною помилкою, яка матиме значні наслідки".

Повний текст допису Зеленського у твітері:

"Провів продуктивну розмову з Борисом Джонсоном. Обговорили питання енергетичної безпеки. Скоординували подальші кроки щодо деескалації ситуації навколо України та щодо мирного врегулювання на Донбасі. Ціную тверду та незмінну підтримку Великої Британії суверенітету й територіальної цілісності України".