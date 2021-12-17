Об этом глава государства сообщил в своем твиттере. Он общался с британским политиком в пятницу, 17 декабря. Этот разговор Зеленский описал как продуктивный.

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Что обсудили политики

По словам украинского президента, политики общались, в частности, об энергетической безопасности. Кроме этого, стороны скоординировали свои действия по деэскалации ситуации вблизи границ Украины, а также обсудили мирное урегулирование на Донбассе.

Ценю твердую и неизменную поддержку Великобритании суверенитета и территориальной целостности Украины,

– подчеркнул глава государства.

Об итогах разговора политиков уже официально сообщили и на сайте британского правительства. Там подчеркнули, что Джонсон проинформировал Зеленского о недавнем разговоре с Путиным. Премьер-министр заверил, что Великобритания поддерживает территориальную целостность Украины. Об этом он сообщал и главе Кремля.

Кроме этого, политики общались и о том, что важно уменьшить зависимость Украины и других европейских государств от российского газа. Речь идет о необходимости использования альтернативных источников энергии. Лидеры государств согласились с ценностью текущего диалога, в частности с Россией, и решили оставаться в тесном контакте.

Ранее Джонсон поговорил с Путиным

13 декабря британский премьер-министр провел телефонный разговор с Владимиром Путиным. Одной из тем было присутствие российских войск возле границ Украины. Джонсон выразил глубокое беспокойство относительно наращивания российских сил там и предупредил главу Кремля, "что любые дестабилизирующие действия будут стратегической ошибкой, которая будет иметь значительные последствия".

Полный текст сообщения Зеленского в твиттере:

"Провел продуктивный разговор с Борисом Джонсоном. Обсудили вопросы энергетической безопасности. Скоординировали дальнейшие шаги по деэскалации ситуации вокруг Украины и по мирному урегулированию на Донбассе. Ценю твердую и неизменную поддержку Великобритании суверенитета и территориальной целостности Украины".