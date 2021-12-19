Об этом сообщил британский министр обороны Бен Уоллес. Его слова свидетельствуют о том, что в случае нового вторжения Украине, скорее всего, придется противостоять России наедине.

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Маловероятно, – Уоллес о британских войсках в Украине

Как отметил британский чиновник, "очень маловероятно", что Великобритания отправит свои войска для защиты Украины в случае нападения России. Все потому, что наше государство не является членом Североатлантического альянса.

Маловероятно, что кто-нибудь собирается отправить войска в Украину, чтобы бросить вызов России. Мы не должны обманывать людей по этому поводу,

– подчеркнул Уоллес.

Накануне президент Зеленский общался с британским премьер-министром. Политики обсуждали агрессию Кремля. Борис Джонсон заверил главу государства, что Великобритания поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины.

Похожая позиция – и в США

В начале декабря в Вашингтоне также заявили, что не намерены отправлять своих военных в Украину. Впрочем, США готовы подготовить украинских бойцов и снабдить их оружием.

Бывший посол США в России Майкл Макфол объяснил, почему американцы не намерены воевать с Россией. "Мы уже много воевали, украинцы должны это понимать. Мы устали от войны", – отметил он.

Впоследствии американский президент уточнил: если Россия нападет на Украину, США отправят войска в соседние с ней страны НАТО. Байден заверил, что пригрозил Путину последствиями.

Резников обратился к Западу

Накануне Министр обороны Алексей Резников призвал страны Запада больше поддерживать Украину. "Защищаться мы будем сами, но помогите нам", – подчеркнул он. Чиновник объяснил, что агрессор не пойдет в наступление, если Украина будет иметь технологии и вооружение. Причем не только защитное, но и наступательное. В то же время, по его словам, необходимы и экономические, и политические антироссийские санкции.

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