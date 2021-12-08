Такое заявление сделал глава комитета Палаты представителей США по вооруженным силам Адам Смит. Он уточнил, какие шаги являются возможными в случае нового нападения России в Украину.

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Политик объяснил позицию США

Смит подчеркнул, что США в случае российского вторжения в Украину готовы вводить серьезные экономические ограничения против государства-агрессора. Также речь будет идти и об обеспечении военной поддержки Киеву, которая бы заключалась, в частности, в подготовке военных.

Но мы не говорили, что хотим послать несколько тысяч солдат в Украину воевать с Россией. Это не наша позиция,

– подчеркнул он.

Накануне возможность оказания дополнительной военной помощи подтвердил советника президента США по национальной безопасности Джейк Салливан. "Мы укрепим наших союзников на восточном фланге, предоставив им дополнительные возможности в ответ на эскалацию", – заверил он.

Обратите внимание! В Белом доме все еще не знают, принял ли Путин решение о наступлении на Украину. Глава Кремля так и не раскрыл своих намерений на переговорах с Байденом.

Состоялись переговоры Байдена с Путиным

Накануне американский и российский президенты провели разговор в формате видеосвязи. Политики общались примерно 2 часа. Основной темой обсуждения была Украина.

Байден заверил, что Вашингтон поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины. Он четко дал понять, что в случае расширения агрессии будет жесткая реакция США и союзников.

Зато риторика Кремля и вообще ничем не удивила. Там традиционно сыпали обвинением в сторону Украины. Путин цинично призвал "не перекладывать ответственность на плечи России".

Уже в четверг, 9 декабря, президент США должен пообщаться с украинским коллегой Владимиром Зеленским. Ранее такие его намерения подтвердили в Белом доме.

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