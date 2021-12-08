В этом заверил советника американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан. 7 декабря он выступил на брифинге после переговоров Байдена с Путиным.

Важно Завершились двухчасовые переговоры Путина и Байдена: итоги разговора

Что говорят у Байдена о военной помощи

По словам Салливана, в случае вторжения России в Украину реакция Соединенных Штатов Америки и их союзников будет жесткой. Он пояснил, что речь идет о "серьезных экономических мерах против Москвы". В то же время тогда Киев получит дополнительную военную помощь

Это кроме той помощи, что мы уже оказываем. И мы укрепим наших союзников на восточном фланге, предоставив им дополнительные возможности в ответ на эту эскалацию,

– уточнил советник президента.

Ранее СМИ сообщили, что Украина попросила США передать часть вооружения, которая предназначалась Афганистану до того, как власть там захватили боевики "Талибана". Об этом новый министр обороны Алексей Резников говорил во время своего визита в Вашингтон в ноябре.

Восточная Европа может рассчитывать на США

Как пояснил Салливан, дальнейшее российское вторжение в Украину обеспокоит другие страны в Восточной Европе. Они будут рассчитывать на расширение военного присутствия США. На такой запрос Вашингтон готов ответить положительно. Впрочем, подчеркнул советник Байдена, об этом будет говорить только в случае расширения российской агрессии.

Байден пригрозил Путину через Украину

В ходе переговоров с российским президентом Байден подтвердил, что США твердо поддерживают суверенитет и территориальную целостность Украины. Политик выразил обеспокоенность из-за активности российских сил у границ нашего государства. В Белом доме подчеркнули, что он четко дам понять, какой будет реакция на дальнейшую агрессию Кремля.