Ті запитували про загрозу нападу Росії. А також і про те, що потрібно Україні – з огляду на нещодавно висунуті Кремлем вимоги до США й НАТО, та тривке накопичення російських військ поблизу українських кордонів.

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"Захищатися ми будемо самі, але допоможіть нам"

Щодо війни з Росією

Глава Міноборони Олексій Резніков розповів данським журналістам, що загрозу Росії в Україні розцінюють як реальну. Що збігається з оцінками США, Великої Британії та країн ЄС.

А проте, як нагадав міністр, Росія напала на Україну ще у 2014. Тобто, "війна вже триває".

Ми її по-різному називаємо – гібридна, прикрита тощо. Але перший та другий армійський корпус, які перебувають у Донецькій та Луганській області в ОРДЛО, є частиною російських збройних сил,

– сказав Резніков.

Щодо поточної загрози ескалації

Резніков наголосив, що Україна очікує від Заходу більшої допомоги, ніж раніше.

"Цивілізований світ сім із половиною років дуже часто висловлював стурбованість та занепокоєння. У 30-х роках таке вже було, коли Ліга Націй висловлювала стурбованість щодо агресивних дій Гітлера. Ми всі знаємо, якою трагедією для світу це завершилося", – зазначив міністр, мовлячи про Другу світову війну.

Тому чергова стурбованість не працює щодо Кремля. Кремль відкрито оголосив ультиматум країнам НАТО,

– наголосив він.

Олексій Резніков цілковито переконаний, що "реальна допомога озброєнням, технологіями для України зупинить агресора, і він не піде у наступ". Причому озброєння потрібне не тільки захисне – а й наступальне.

Щодо допомоги Заходу

А на додачу до зброї потрібні "економічні санкції, політичні, фінансові санкції".

Захищатися ми будемо самі, але допоможіть нам. Нам потрібна радіоелектронна розвідка, протиракетні комплекси, кіберзахист, нам потрібно посилювати флот. Усі ці потреби ми називаємо публічно, не приховуємо, і тоді агресор далі не піде,

– підсумував глава Міноборони.

До слова: цього ж дня джерела CNN повідомили, що США можуть надати Україні нове озброєння для захисту від Росії. Враховуючи й системи протиповітряної оборони.

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