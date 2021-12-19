Про це розповів журналістам 18 грудня секретар Ради національної безпеки й оборони Олексій Данілов. "У нас усе під контролем", – запевнив він.

Варто знати У РНБО заявили, що готові на компроміси щодо Донбасу, але їм "є межа"

"У нас усе під контролем"

Секретар РНБО Олексій Данілов запевнив, що станом на зараз Рада нацбезпеки:

  • Не бачить небезпеки на кордоні.
  • Та, ясна річ, не виключає, що вона може з'явитися будь-якої миті.

Ми чітко розуміємо, що є на відстані до 400 кілометрів до нашого кордону. Ми розуміємо, що це за угруповання, знаємо їх чисельність, оснащення. У нас все це під контролем,
– заявив Данілов.

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