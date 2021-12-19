Про це розповів журналістам 18 грудня секретар Ради національної безпеки й оборони Олексій Данілов. "У нас усе під контролем", – запевнив він.
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"У нас усе під контролем"
Секретар РНБО Олексій Данілов запевнив, що станом на зараз Рада нацбезпеки:
- Не бачить небезпеки на кордоні.
- Та, ясна річ, не виключає, що вона може з'явитися будь-якої миті.
Ми чітко розуміємо, що є на відстані до 400 кілометрів до нашого кордону. Ми розуміємо, що це за угруповання, знаємо їх чисельність, оснащення. У нас все це під контролем,
– заявив Данілов.
Зверніть увагу:
- У США запевняють, що Росія продовжує нарощувати війська на українському кордоні.
- Та водночас кажуть, що Володимир Путін ще не прийняв рішення про вторгнення в Україну.
- Тим часом Україна попросила у США нове озброєння для захисту від Росії.
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