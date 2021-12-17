За словами радника Джо Байдена, США готові обговорити питання конфлікту на Донбасі та водночас висловити свої занепокоєння.
Зверніть увагу США не вестимуть переговори з Росією щодо "гарантій безпеки" без партнерів у Європі
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Помічника президента США Джейк Салліван заявив, що Вашингтон готовий до прямих переговорів з Росією. Водночас він відзначив, що Володимир Путін не готовий до повномасштабного нападу.
Джерело:PBS NewsHour
За словами радника Джо Байдена, США готові обговорити питання конфлікту на Донбасі та водночас висловити свої занепокоєння.
Зверніть увагу США не вестимуть переговори з Росією щодо "гарантій безпеки" без партнерів у Європі
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