Про це повідомляє CNN з посиланням на власні джерела в адміністрації Джо Байдена.

Важливо Росія хоче обговорювати "гарантії безпеки" виключно зі США

За даними журналістів, Білий дім наразі лише думає про постачання нового озброєння. Адже за останні 2 місяці Україна вже отримала:

протитанкові ракети Javelin,

командні пускові установки,

патрульні катери класу Island,

аптечки першої допомоги,

захищені радіостанції,

електроніку,

медичне обладнання,

інші боєприпаси.

За словами людей, знайомих із запитами, українські офіційні особи також наполягають на придбанні у США систем ППО, таких як ракети земля-повітря Patriot,

– пише видання.

Зауважимо, що у проєкті бюджету США на 2022 рік закладена фінансова підтримка України на 756 мільйонів доларів. Радник президента США Джейк Салліван заявив, що адміністрація працює над новим пакетом військової допомоги Україні.

"Ми постійно оцінюємо додаткові потреби України, складаємо потенційні пакети. І ці пакети активно розглядаються", – заявив Салліван.

Він додав, що допомога Україні продовжується на постійній основі.

Що цьому передувало

Ще наприкінці жовтня американська преса заявила, що Кремль стягує війська до кордону з Україною. Згодом в українській розвідці повідомили, що напад може відбутись у січні – лютому 2022 року. Міністр оборони Олексій Резніков заявив, що навколо кордонів України сконцентровано понад 93 тисячі осіб російських військових.

Президент Зеленський заявив, що у разі повномасштабної війни між Росією та Україною кількість жертв може досягти мільйонів. У цей же день сенатори США виступили за надання Україні зброї для стримування російської агресії та хочуть визнати Росію державою-спонсоркою тероризму.

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