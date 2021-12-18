Про те, що військові сили Росії продовжують пересування біля кордону з Україною, йдеться в дослідженні DFRLab.

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Москва збільшує війська біля України

Дослідники за допомогою соціальних мереж та даних супутників прослідкували за переміщенням військ держави-агресорки від початку грудня.

Вони з'ясували, що підрозділи Центрального військового округу "продовжують використовувати залізницю, щоб пересувати обладнання на сотні кілометрів у напрямку локацій біля українського кордону". Нещодавно помітили переміщення підрозділів із району Санкт-Петербурга до Курська, від якого до кордону приблизно 100 кілометрів.

Враховуючи велику кількість техніки біля кордону з Україною та невеликий розмір відомих таборів, існує кілька інших не виявлених невеликих таборів, на кшталт того що був помічений у Курську, розкиданих по Курській та Брянській областях,

– кажуть у DFRLab.



Знімки з супутника свідчать про збільшення російських військ / Колаж DFRLab

"Активність" зафіксували біля кількох міст

У дослідженні йдеться про розміщення російських військ станом на 17 грудня. "Нову активність" зафіксували поблизу Курська, Брянська, Валуйків та Клєтні.

Завдяки відео з відкритих джерел виявили, що поїзди з технікою 138-ї та 25-ї мотострілецьких бригад 6-ї армії з-під Санкт-Петербурга рухалися на станцію Отрешково. Вона розташована на відстані 5 кілометрів від цього тренувального полігону.

Крім того, ролики у тіктоці допомогли зафіксувати переміщення військового конвою з танками Т-72 та іншими військовими машинами через Клєтню.

Росія переміщує більше обладнання, ніж розгортає

Дослідники підсумували, що хоча й кадри з відкритих джерел та супутників можуть надати "цінні деталі про концентрацію російської армії", все ж багато запитань залишаються без відповіді.

Існують прогалини в моніторингу переміщення військових, про що свідчать спостереження в Брянській області, де були помічені броньовані потяги, які рухалися до Клинців, але потім їх не вдалося знайти,

– йдеться в аналізі.

Схожа інформація свідчить про ймовірність того, що Росія переміщує більше обладнання, ніж розгортає.

Наразі оборонні відомства Росії та України не коментували ці дані.



Техніку стягують до українських кордонів / Колаж DFRLab

Війська Росії біля кордонів України: коротко

Ще наприкінці жовтня американські ЗМІ повідомили, що Росія стягує війська до українського кордону. За інформацією міністра оборони Олексія Резнікова, біля кордонів сконцентровано понад 93 тисячі російських військових.

Розвідка заявляє, що Кремль може напасти у січні – лютому 2022 року, взявши Україну в "кільце".

ЗМІ вважають, що існує кілька варіантів розвитку подій. Якщо буде повномасштабний напад Росії, то Альянс надасть Україні авіацію.

Блог VETERANO про те, як Росія лякає наступом: дивіться відео



Текст публікації Володимира Зеленського:

Вдячний лідерам держав ЄС та Північноатлантичній раді НАТО за солідарність з Україною й чіткі заклики до Росії щодо негайної деескалації. Упевнений, що рішучість і скоординовані дії наших партнерів допоможуть запобігти найгіршому сценарію. Докладаємо спільних зусиль для збереження миру.