Об этом рассказал журналистам 18 декабря секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов. "У нас все под контролем", – заверил он.

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"У нас все под контролем"

Секретарь СНБО Алексей Данилов заверил, что на сегодня Совет нацбезопасности:

  • Не видит угрозы на границе.
  • Но, конечно, не исключает, что она может появиться в любой момент.

Мы четко понимаем, что находится на расстоянии до 400 километров до нашей границы. Мы понимаем, что это за группировки, знаем их численность, оснащение. У нас все это под контролем,
– заявил Данилов.

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