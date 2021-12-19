Також данці та українці підписали меморандум про морську співпрацю. Він передбачає будівництво багатоцільових суден, причому саме на території України.
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Керівництво міноборони Данії відвідало Україну
З робочим візитом до України 18 грудня прибула делегація оборонного відомства Данії. Цього ж дня міністерка оборони Данії Тріне Брамсен:
- Запевнила українського колегу Олексія Резнікова, що її країна прихильна до планів Києва приєднатися до НАТО та Євросоюзу.
- Пообіцяла допомогти реформувати українську армію у бік стандартів НАТО для підвищення обороноздатності нашої країни.
- Підтвердила підтримку Копенгагеном України у захисті її суверенітету та відновленні територіальної цілісності.
Також міністри окреслили пріоритети оборонної співпраці у сферах кіберзахисту, військових навчань, професійної підготовки військ тощо.
Олексій Резніков та Тріне Брамсен / Фото Міноборони
Данія допоможе у посиленні морського потенціалу України
Цього ж дня, 18 грудня, сторони (міноборони Данії та Мінінфраструктури України) підписали меморандум про співпрацю задля розвитку та посилення морського потенціалу України. Що важливо?
- Данія та Україна планують спільно будувати багатоцільові судна.
- При цьому проєктуватимуть судна данські компанії, а виробництво буде на території України.
- До того ж понад 50% замовлень виконають саме українські підприємства.
Перше судно MPV80 планують завершити до 2024 року.
З цього приводу доречно буде нагадати, що:
- Катери Island (які передали США Україні) збираються обладнати американським озброєнням. Зараз ми маємо вже 4 патрульні судна цього типу.
- Також Україна та Франція 30 листопада досягли важливої угоди. А саме – контракту на будівництво 5 кораблів для потреб української Держприкордонслужби.
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