Також данці та українці підписали меморандум про морську співпрацю. Він передбачає будівництво багатоцільових суден, причому саме на території України.

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Керівництво міноборони Данії відвідало Україну

З робочим візитом до України 18 грудня прибула делегація оборонного відомства Данії. Цього ж дня міністерка оборони Данії Тріне Брамсен:

  • Запевнила українського колегу Олексія Резнікова, що її країна прихильна до планів Києва приєднатися до НАТО та Євросоюзу.
  • Пообіцяла допомогти реформувати українську армію у бік стандартів НАТО для підвищення обороноздатності нашої країни.
  • Підтвердила підтримку Копенгагеном України у захисті її суверенітету та відновленні територіальної цілісності.

Також міністри окреслили пріоритети оборонної співпраці у сферах кіберзахисту, військових навчань, професійної підготовки військ тощо.

Данія
Олексій Резніков та Тріне Брамсен / Фото Міноборони

Данія допоможе у посиленні морського потенціалу України

Цього ж дня, 18 грудня, сторони (міноборони Данії та Мінінфраструктури України) підписали меморандум про співпрацю задля розвитку та посилення морського потенціалу України. Що важливо?

  • Данія та Україна планують спільно будувати багатоцільові судна.
  • При цьому проєктуватимуть судна данські компанії, а виробництво буде на території України.
  • До того ж понад 50% замовлень виконають саме українські підприємства.

Перше судно MPV80 планують завершити до 2024 року.

З цього приводу доречно буде нагадати, що:

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