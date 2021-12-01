Причому будуватимуть ці кораблі в Миколаєві. Про це розповіли у Департаменті комунікації Міністерства внутрішніх справ України.

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Французька компанія збудує у Миколаєві 5 кораблів для прикордонників України

Як повідомили у МВС, 30 листопада вдалося підписати важливу угоду між французькою суднобудівною компанією ОСЕА та українською компанією "НІБУЛОН". Мовиться про контракт на будівництво 5 суден для потреб Державної прикордонної служби України. Що важливо:

Виробництво цих суден триватиме у Миколаєві, завершити його ж планують до кінця 2023 року.

Загалом прикордонники мають отримати 20 суден, але 15 із них будуватимуть у Франції.

А перше судно передадуть Україні в Одесі – на воду його спустять вже 9 грудня.

За результатами угоди ми зможемо не тільки створити потужний флот для Держприкордонслужби, а й підняти потенціал наших компаній на європейський рівень. Французькі ж колеги відкриють для себе Україну ще більше і будуть впевнені в нашій надійності як партнерів у бізнесі,

– висловився з цього приводу заступник глави МВС Сергій Гончаров.

Зверніть увагу: реалізація описаного проєкту – це продовження втілення міжурядової рамкової угоди України та Франції, підписаної у 2019 році. За її умовами, Франція та європейські банки кредитують Україну на будівництво кораблів на суму 136,5 мільйона євро, власне, з умовою локалізації частини виробництва в Україні.

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