Причому будуватимуть ці кораблі в Миколаєві. Про це розповіли у Департаменті комунікації Міністерства внутрішніх справ України.
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Французька компанія збудує у Миколаєві 5 кораблів для прикордонників України
Як повідомили у МВС, 30 листопада вдалося підписати важливу угоду між французькою суднобудівною компанією ОСЕА та українською компанією "НІБУЛОН". Мовиться про контракт на будівництво 5 суден для потреб Державної прикордонної служби України. Що важливо:
- Виробництво цих суден триватиме у Миколаєві, завершити його ж планують до кінця 2023 року.
- Загалом прикордонники мають отримати 20 суден, але 15 із них будуватимуть у Франції.
- А перше судно передадуть Україні в Одесі – на воду його спустять вже 9 грудня.
За результатами угоди ми зможемо не тільки створити потужний флот для Держприкордонслужби, а й підняти потенціал наших компаній на європейський рівень. Французькі ж колеги відкриють для себе Україну ще більше і будуть впевнені в нашій надійності як партнерів у бізнесі,
– висловився з цього приводу заступник глави МВС Сергій Гончаров.
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