Американські Військово-Морські сили у мережі повідомили, що до Чорного моря ракетний есмінець прибув ввечері 25 листопада.
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Ракетний есмінець США увійшов у Чорне море
Ракетний есмінець ВМС США Arleigh Burke (DDG 51) увійшов в Чорне море в межах планового патрулювання,
– йдеться в повідомленні.
Перебуваючи в Чорному морі, корабель разом з союзниками та партнерами з НАТО відповідатиме за безпеку і стабільність морських шляхів в регіоні.
До слова, на борту есмінця є ракети "Томагавк".
У Чорне море увійшов есмінець НАТО із "Томагавками" на борту / Фото НАТО
Що відомо про есмінець Arleigh Burke
- Він – один з чотирьох есмінців ВМС США. Базується на військово-морській базі Рота, що на території Іспанії.
- Оснащений бойовою системою Aegis, яка дозволяє одночасно запускати й відстежувати ракети та ухилятися від них.
- На озброєнні USS Arleigh Burke стоять артилерійська установка Mark 45 127 міліметрів, дві шестиствольні зенітні установки Phalanx 20 міліметрів, ракети "Гарпун", "Томагавк" та інші системи.
- Закріплений за командуванням 65-ї оперативної групи на підтримку архітектури комплексної протиповітряної оборони Альянсу.
- Названий на честь американського адмірала Арлі Альберта Берка, який воював на Тихому океані під час Другої світової війни.
Джерело: Вікіпедія
Текст допису ВМС США:
Ракетний есмінець ВМС США Arleigh Burke (DDG 51) увійшов в Чорне море, щоб працювати з союзниками та партнерами по НАТО в регіоні.