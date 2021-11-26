Американские военно-морские силы в сети сообщили, что в Черное море ракетный эсминец вошел вечером 25 ноября.
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Ракетный эсминец США вошел в Черное море
Ракетный эсминец ВМС США Arleigh Burke (DDG 51) вошел в Черное море в пределах планового патрулирования,
– говорится в сообщении.
Находясь в Черном море, корабль вместе с союзниками и партнерами из НАТО будет отвечать за безопасность и стабильность морских путей в регионе.
К слову, на борту эсминца есть ракеты "Томагавк".
В Черное море вошел эсминец НАТО с "Томагавками" на борту / Фото НАТО
Что известно об эсминце Arleigh Burke
- Он – один из четырех эсминцев ВМС США. Базируется на военно-морской базе Рота, что на территории Испании.
- Оснащен боевой системой Aegis, которая позволяет одновременно запускать и отслеживать ракеты и уклоняться от них.
- На вооружении USS Arleigh Burke стоят артиллерийская установка Mark 45 127 миллиметров, две шестиствольные зенитные установки Phalanx 20 миллиметров, ракеты "Гарпун", "Томагавк" и другие системы.
- Закреплен за командованием 65-й Оперативной группы в поддержку архитектуры комплексной противовоздушной обороны альянса.
- Назван в честь американского адмирала Арле Альберта Берка, который воевал на Тихом океане во время Второй мировой войны.
Источник: Википедия
Текст сообщения ВМС США:
Ракетный эсминец ВМС США Arleigh Burke (DDG 51) вошел в Черное море, чтобы работать с союзниками и партнерами по НАТО в регионе.