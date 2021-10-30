Отметим, что в 2020 году USS Porter участвовал в учениях "Си Бриз" в Черном море.

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Американский эсминец проводил разведывательную операцию в январе

А уже в конце января 2021 года американские эсминцы провели разведывательную операцию в этом регионе. Кроме USS Porter, был привлечен USS Donald Cook и два самолета – дальнего радиолокационного слежения и противолодочный.

Летом – с 28 июня по 10 июля в Черном море продолжались самые масштабные в истории учения "Си Бриз". В них приняли участие 5 тысяч военных из 30 стран мира, а также 32 военных корабля, 40 летательных аппаратов и 18 спецгрупп. Среди этих судов были и суда США.

Украина призвала США усилить присутствие в Черном море

Отметим, что ранее Украина призвала США усилить свое присутствие в Черном море. По словам главы МИД Дмитрия Кулебы, это может снизить напряженность и стабилизировать регион. Министр отметил, что Россия не пойдет на эскалацию, если уверена в решимости стороны противника.

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Текст публикации Шестого флота ВМС США (военно-морские силы США Европа-Африка):

USS Porter (DDG 78) начал свой северный транзит в Черное море для работы с НАТО и союзниками и партнерами в регионе.