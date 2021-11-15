Корабель рушає з Чорного моря до Середземного уже 15 листопада. Напередодні корабель залучили до навчань ВМС ЗСУ.

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Корабель завершив свою місію

У повідомленні ВМС США йдеться, що флагман Mount Whitney завершив свою місію в Чорному морі та провів навчання спільно з НАТО та союзниками, тобто Україною, Румунією та Туреччиною.

Флагман ВМС США вирушає з Чорного моря
Флагман Mount Whitney вирушає з Чорного моря / Фото ВМС США

Флагманський корабель 6 флоту ВМС США увійшов в акваторію Чорного моря ще 4 листопада.

Навчання НАТО і ВМС ЗСУ: головне

  • У Чорному морі провели тренування типу PASSEX, у яких взяли участь США, Україна, Туреччина та Румунія.
  • Загалом у навчаннях взяли участь 7 кораблів, зокрема 2 українські – патрульний катер "Слов'янськ" та середній десантний корабель "Юрій Олефіренко".
  • Метою навчань було відпрацювання взаємодії у складі багатонаціональної тактичної групи відповідно до стандартів НАТО.
  • Під час навчань учасники відпрацювали низку стратегічних навичок, зокрема тактичне маневрування.