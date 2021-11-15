Корабель рушає з Чорного моря до Середземного уже 15 листопада. Напередодні корабель залучили до навчань ВМС ЗСУ.
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Корабель завершив свою місію
У повідомленні ВМС США йдеться, що флагман Mount Whitney завершив свою місію в Чорному морі та провів навчання спільно з НАТО та союзниками, тобто Україною, Румунією та Туреччиною.
Флагман Mount Whitney вирушає з Чорного моря / Фото ВМС США
Флагманський корабель 6 флоту ВМС США увійшов в акваторію Чорного моря ще 4 листопада.
Навчання НАТО і ВМС ЗСУ: головне
- У Чорному морі провели тренування типу PASSEX, у яких взяли участь США, Україна, Туреччина та Румунія.
- Загалом у навчаннях взяли участь 7 кораблів, зокрема 2 українські – патрульний катер "Слов'янськ" та середній десантний корабель "Юрій Олефіренко".
- Метою навчань було відпрацювання взаємодії у складі багатонаціональної тактичної групи відповідно до стандартів НАТО.
- Під час навчань учасники відпрацювали низку стратегічних навичок, зокрема тактичне маневрування.