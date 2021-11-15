Корабель рушає з Чорного моря до Середземного уже 15 листопада. Напередодні корабель залучили до навчань ВМС ЗСУ.

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Корабель завершив свою місію

У повідомленні ВМС США йдеться, що флагман Mount Whitney завершив свою місію в Чорному морі та провів навчання спільно з НАТО та союзниками, тобто Україною, Румунією та Туреччиною.



Флагман Mount Whitney вирушає з Чорного моря / Фото ВМС США

Флагманський корабель 6 флоту ВМС США увійшов в акваторію Чорного моря ще 4 листопада.

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