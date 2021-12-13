Первый пошел

9 декабря во Франции спустили на воду первый катер FPB 98 MKI, построенный для охраны морских границ Украины.

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Всего таких катеров французы построят для нас 15 штук.

Уже весной после проведения ходовых испытаний первый французский катер прибудет в Украину.

За эти пару месяцев завершат работы по монтажу и подготовке оборудования корабля к швартовым испытаниям.

Не только Франция

Действительно, Франция – не первая страна, которая за последнее время взялась помочь Украине с обновлением военно-морского флота.

Буквально месяц назад Великобритания заявила, что в рамках кредитной программы выделит нам 1,7 миллиарда фунтов стерлингов на развитие украинского флота.

За эти деньги мы сможем построить 8 ракетных катеров, купить у Британии два тральщика, а также построить в Украине две военно-морские базы.

А в середине ноября в Украину на борту судна Ocean Grand из Балтимора приплыли два катера типа Island – "Фастов" и "Сумы".