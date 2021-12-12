Росія боїться

Путін проти, бо вступ України в НАТО зробить нас сильнішими. Бо Путін взагалі не визнає, що ми маємо право обирати свій геополітичний курс.

Читайте також Зачистка українського: Росія влаштувала етноцид на Донбасі

У його фантазіях: курс і багато інших рішень повинні прийматися в Кремлі.

Путін досі не пережив розпад радянського союзу, і охоплений маніакальними фантазіями "руського миру".

І що важливо, ми маємо потенціал стати центром тяжіння для інших пострадянських країн.

Тому Кремль робить все від себе можливе, щоб ніколи Україна не стала членом НАТО. По всіх можливих напрямках. Всюди, куди тільки може дотягнутися.

Політики та чиновники шкодять

Агенти Кремля, "корисні ідіоти" або просто ті, хто не зробив свою роботу, щоб ми дотягнулися до стандартів НАТО.

Крім цього, всередині НАТО тривають дискусії. З важливих питань. В тому числі щодо України. І ці два фактори зменшують можливості переконати тих членів, які, м’яко кажучи, сумніваються.

Важливо Міф про НАТО: Кремль знову нагадав про вигадані обіцянки Заходу

Чому Україна буде в НАТО

Але є велике "Але". Яке, на моє переконання, переважує ці дві причини.

Так, в українців поки не дуже вдало виходить вибирати політиків. Але ми європейці. Ми не просто вибороли свій євроатлантичний курс потом та кров'ю. Ми готові це зробити знов і знов.

Україною ніколи більше не буде керувати Кремль. Бо українці цього не хочуть.

Путін вважав, і досі вважає, що з населенням рахуватися не потрібно. Бо в Росії він саме так і робить. Але Україна інша. Ми – вільний народ.

Я переконана, що у наших західних союзників немає варіантів – вони мають захистити світовий порядок та безпеку від агресора. Те, що робить Путін, так само загрожує національній безпеці їх держав, як і нашій.

Українці не підуть на будь-яку форму капітуляції, у яку б обгортку нам не пробували її завернути.

А значить, ми будемо боротися. Так само по-різному. І щоб хто б не говорив. Останнє слово буде саме за нами.

Путін виставив себе клоуном: дивіться відео