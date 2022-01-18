Відповідну заяву Шольц зробив під час спільної пресконференції з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом. Політики провели її 18 січня.
Зауважте Це вузьке коло, – Каспаров припустив, хто ухвалює рішення про наступ на Україну
Ми очікуємо від Росії деескалації ситуації. До цього може належати, наприклад, скорочення (чисельності – 24 канал) військ уздовж українського кордону,
– наголосив Шольц.
За словами Шольца, країни Заходу проводять численні перегори у різних форматах.
Щоразу вони наголошують на вимозі, аби не було загрози територіальній цілісності України. Військова агресія та інші спроби політичних змін в Україні за допомогою насильства використовувати не можна.
Шольц зауважив, що усі розбіжності у поглядах з безпекових питань необхідно прояснювати шляхом діалогу. Він має базуватися на основі взаємності, засадах міжнародного права та зобов'язань щодо принципів, задекларованих у різних документах.
"До цього належить насамперед суверенітет, незалежність і територіальна цілісність країн, але також свобода вибору союзів та альянсів", – наголосив Шольц.
Заява Столтенберга
- Генсек НАТО повідомив, що Альянс готовий до переговорів з Росією щодо так званих "гарантій безпеки".
- За словами Столтенберга, НАТО готове обговорити місце проведення військових навчань, а також – розташування ядерних ракет.
- Генсек НАТО запевнив, що за будь-яку ескалацію кризи в Україні Росія заплатить високу ціну.
- Столтенберг також наголосив: Росія має зменшити військову напруженість і вивести свої війська від кордонів з Україною.
Кремль може розмістити наступальне озброєння в Україні